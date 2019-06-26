Более 300 мероприятий пройдет в Москве по случаю Дня семьи, любви и верности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Исторические балы, концерты, тематические выставки и кинопоказы пройдут в Москве с 6 по 9 июля в честь празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Москва является одним из главных центров празднования Дня семьи любви и верности. Предполагается большая программа с 6 по 9 июля. Всего запланировано 314 мероприятий, они пройдут в 192 библиотеках, 122 культурных центрах, в городских парках. Центральной площадкой традиционно станет музей-заповедник "Царицыно", где будет большой концерт и выставка", - сказал Кибовский.

По его словам, в частности, в парке "Зарядье" в честь праздника планируется провести бал исторических танцев, в доме-музее Марины Цветаевой пройдет лекция, посвященная отношениям поэтессы с Сергеем Эфроном. В Государственном выставочном зале истории войны в Афганистане в преддверии Дня семьи, любви и верности 2 июля откроется выставка "Здравствуй, дорогая" о семьях военнослужащих. В музее-заповеднике Коломенское 9 июля будет концерт песен, посвященных святым Петру и Февронии.

Кроме того, отметил Кибовский, в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы мультфильма "Сказ о Петре и Февронии". "Вся программа с 1 июля будет доступна на mos.ru, надеюсь, она заинтересует горожан", - добавил Кибовский.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года в день святых Петра и Февронии - покровителей любви и брака.