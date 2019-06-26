Фестиваль "Московская семья" пройдет в столичном музее-заповеднике "Царицыно" 7 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Концерт, шоу мыльных пузырей, мастер-классы по мыловарению и росписи сувениров и награждение супружеских пар пройдут 7 июля в музее-заповеднике "Царицыно" на фестивале "Московская семья" в преддверии празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС гендиректор музея-заповедника Елизавета Фокина.

"Праздник на нашей площадке будет проходить 7 июля. Будет награждение счастливых пар, многодетных семей, программа будет организована на всех локациях парка - пройдут спортивные состязания, игры, мастер-классы. Гостей ждет также концертная программа", - сказала она.

Фокина уточнила, что для фестиваля будет установлена большая прозрачная сцена с подсветкой, выступления артистов будут транслировать на специально установленные видеоэкраны. Кульминацией праздника станет церемония вручения супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, медали "За любовь и верность".

В парке появятся три зоны для семейного отдыха с мягкими пуфами, в каждой из которых будет звучать живая музыка, для детей и родителей будут организованы мастер-классы по мыловарению, плетению косичек, росписи сувениров, фигурному вырезанию овощей и фруктов. Также на площадке можно будет поиграть в бадминтон, фрисби, перетягивание каната, принять участие в уроке по йоге. Для детей пройдет шоу мыльных пузырей, мастер-класс по созданию мультиков, а также будут работать мастера по аквагриму.

Как сообщалось, музей-заповедник "Царицыно" станет центральной площадкой Дня семьи, любви и верности в Москве. Праздник отмечается в России 8 июля с 2008 года в день святых Петра и Февронии - покровителей любви и брака.