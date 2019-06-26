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Женщина получила условный срок за ложное сообщение о минировании отдела полиции в Москве

Кроме того, суд назначил ей четыре года испытательного срока

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы приговорил женщину к пяти годам и четырем месяцам условно по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в отделе полиции, сообщили ТАСС в суде.

"Суд признал Герловскую Светлану виновной по ч. 3 ст. 207 УК РФ и приговорил к пяти годам и четырем месяцам условно с испытательным сроком в четыре года", - сказала пресс-секретарь суда.

Женщина признала вину, в связи с чем дело слушалось в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования доказательств.

Как следует из приговора, Герловская позвонила в дежурную часть ГУ МВД по Москве и сообщила оператору ложные сведения о готовящемся взрыве в территориальном ОМВД по городу, чем дестабилизировала обстановку и парализовала нормальную деятельность органа.

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