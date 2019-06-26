Движение затруднено на внешней стороне МКАД из-за массового ДТП

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на внешней стороне 40-го км МКАД из-за массового ДТП с участием автобуса. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На внешней стороне 40 км МКАД (в районе торгового центра "Мега Теплый стан") произошло массовое ДТП с участием автобуса. Движение осложнено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка в районе аварии растянулась на 10 км.