Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве оценивается в вечерний час пик среды в восемь баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:50.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время сложно проехать в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. МКАД загружен на севере, северо-западе и юго-востоке по внешней стороне, в также на северо-западе и юге по внутренней стороне. Зафиксированы низкие скорости на Щелковском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в область.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в Москве в среду будет облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 21 градуса. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.