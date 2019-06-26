Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Арт-объект дополненной реальности Homo Ludens - "Человек играющий", посвященный геймерам, открылся в среду в Москве на крыше Дарвиновского музея, передает корреспондент ТАСС.

Памятник "Человеку играющему" представляет собой фигуру юноши, выполненную с помощью технологий дополненной реальности. Посетитель может увидеть ее, считав AR-метку со стелы камерой своего смартфона.

"Вся команда, работавшая над проектом, мы все люди, которые играют в игры и относятся к этому достаточно серьезно. Мы часто сталкивались со стереотипами и пытаемся с ними бороться. Будущее геймера, которое все видят, - мужик, валяющийся на диване, заказывающий себе пиццу, живущий у мамы в подвале. Нам не очень хочется с собой это ассоциировать, потому что это не так, нам хотелось показать другое будущее геймера", - поделилась с ТАСС один из инициаторов проекта Светлана Трифоненкова.

По задумке авторов монумента, внешность Homo Ludens претерпела некоторые изменения в связи с возможной эволюцией. Так, у молодого человека глаза расположены дальше друг от друга, чтобы захватывать более широкоугольную картинку, он также обладает атлетическим телосложением в результате постоянного использования контроллеров и подвижной платформы в процессе игры.

"Мы с ними [создателями проекта] утверждали разные пункты строения его тела, какие должны быть внутренние органы, какой должен быть скелет, сколько пальцев, может ли стать больше, какие зоны головного мозга могут быть развиты, как эволюционирует скелет лица, глаза и так далее", - рассказала ТАСС старший научный сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова.