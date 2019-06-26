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ЦОДД Москвы готов выложить в открытый доступ список адресов камер видеофиксации

Ранее Владимир Путин заявил, что камеры на опасных участках дорог необходимы для снижения аварийности

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявил о том, что в случае необходимости готов выложить в открытый доступ список адресов камер видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах - они заметны издалека. Все они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички. Но мы готовы выложить адреса стационарных камер в открытый доступ", - сказали в пресс-службе.

В среду во время заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, президент России Владимир Путин заявил, что прятать камеры на опасных участках автодорог недопустимо. Он подчеркнул, что цели установки таких камер - снизить аварийность и травматизм на дорогах и повысить дисциплину водителей, а не оштрафовать их.

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