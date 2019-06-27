Дождь с грозой и до 21 градуса ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дождь с грозой и до плюс 21 градуса в Москве 27 июня.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, днем в городе температура воздуха составит 19-21 градус, а в ночь на пятницу может опуститься до 13. В связи с сильным дождем, грозой и ветром в Московском регионе 27 июня объявлен желтый уровень опасности.

Днем ветер южный, местами порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление - около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 10.