Моспаркинг: водители Mercedes и BMW чаще всего закрывают номера авто при парковке

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Специалисты "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) проанализировали, водители каких автомобилей чаще всего закрывают номера во время парковки. В основном это владельцы машин премум-класса.

"Чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1728 Mercedes и 1656 BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами", - сказал ТАСС представитель пресс-службы учреждения.

Он добавил, что избежать штрафа это не помогает. "Пешие инспекторы АМПП освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату. Таким образом, те, кто скрывает госзнаки, все равно получают штраф за неоплату парковки", - добавил собеседник агентства.

Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.