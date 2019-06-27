Оформление станции "Нижегородская" будет одним из самых ярких в московском метро

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Строящаяся станция "Нижегородская" Некрасовской линии будет одной из самых ярких в метрополитене. Ее оформят в стиле авангардистского искусства, в дизайне будет использован главный художественный прием супрематизма - сочетание геометрических фигур ярких цветов, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"При разработке проекта станции авторы вдохновлялись картинами Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Николая Суетина и других художников-супрематистов. Заимствованные у мэтров идеи позволили архитекторам создать одну из самых ярких станций столичного метро. В интерьерах платформы будут одновременно присутствовать оранжевый, желтый, салатовый, голубой, белый, серый и черный цвета", - приводятся на портале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Потолки в кассовых залах украсят большие разноцветные плафоны. Путевые стены и прямоугольные колонны платформы будут желтыми и оранжевыми. Они будут контрастировать с серым цветом потолка и стен. А вдоль перрона установят ярко-оранжевые скамьи в виде кубов.

Освещение станции тоже будет контрастным. Свет будет варьироваться от теплого желтого до холодного синего. Потолки соберут из металлических алюминиевых панелей со встроенными в них светодиодами. Стены облицуют керамогранитом и натуральным камнем серого цвета, а полы вымостят полированным и шлифованным гранитом.

Станцию Некрасовской линии метро "Нижегородская" строят на юго-востоке столицы, на Нижегородской улице в районе ее пересечения с Рязанским проспектом. Новая станция будет принимать поезда сразу двух линий метро - Некрасовской и Большой кольцевой. Для этого построят две платформы, на которые одновременно смогут приходить четыре поезда.