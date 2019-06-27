МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с грозой и сильным ветром в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Москве в четверг из-за ухудшения погодных условий: на город надвигаются гроза и сильный ветер. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сказали в ведомстве.

Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП", - подчеркнули в МЧС. В ведомстве напомнили автолюбителям, что при сильном ветре машину необходимо парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - сказали в пресс-службе.