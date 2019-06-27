В Москве заработала единая техподдержка бесплатного городского Wi-Fi

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пользователи бесплатного городского Wi-Fi в Москве теперь могут обращаться с вопросами и пожеланиями в службу централизованной технической поддержки. Для этого достаточно позвонить по круглосуточному телефону, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Служба централизованной техподдержки нужна, чтобы сопровождать работу "бесшовной" сети бесплатного городского Wi-Fi. В ближайшее время по единому номеру горячей линии можно будет сообщить о низкой скорости бесплатного интернета не только на улицах, но и в музеях, библиотеках, кинотеатрах или общежитиях. Сейчас для этого существуют службы поддержки разных операторов", - приводятся на портале слова начальника управления обеспечения работы общегородской беспроводной сети Wi-Fi Департамента информационных технологий Москвы Александра Харитонова.

Пользователям подскажут, как зарегистрироваться и авторизоваться в сети Moscow WiFi_Free, а также помогут, если упала скорость интернета.

Пока консультации можно получить лишь по работе беспроводной сети на всех улицах в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). До конца года пройдет интеграция всех сегментов городской сети Wi-Fi, она станет "бесшовной". При передвижении по городу с включенным Wi-Fi пользователям не потребуется заново проходить процедуру авторизации.

Сейчас в Москве установлено уже более 16 тыс. точек доступа к сети Wi-Fi. Из них около 4 тыс. работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. Более 1,2 тыс. точек доступа к беспроводной сети установлено в 41 городском парке, свыше 8 тыс. - в общежитиях вузов.

Сетью Wi-Fi оборудованы 334 библиотеки, 199 домов культуры, 16 городских музеев, 13 кинотеатров сети "Москино". Всего в социальных и культурных объектах почти 3,5 тыс. точек доступа. По итогам 2018 года, к городской сети Wi-Fi подключились примерно 24,3 млн раз, что выше показателей 2017 года на 27,5%.