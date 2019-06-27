Бесплатные уроки граффити организуют 13 июля в парке Сокольники в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мастер-классы по граффити, стрит-арт шоу и панна-футбол пройдут 13 июля в столичном парке Сокольники в рамках фестиваля "Разноцветная Москва", сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В этом году фестиваль "Разноцветная Москва" посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Главная идея мероприятия - познакомить москвичей с молодежными субкультурами и посредством уличного искусства напомнить им сюжеты выдающихся произведений русского классика", - цитирует портал пресс-службу московского дома национальностей.

Фестиваль стартует в 15:00 мск на пяти площадках парка. Москвичи и гости столицы смогут посетить мастер-классы по граффити, соревнования по брейк-дансу, стритболу, а также принять участие в панна-футболе - разновидности уличного футбола, где игроки играют один на один. В 20:00 мск мероприятия завершатся концертом молодежных фольклорных коллективов и групп, выступающих в современных музыкальных стилях.

Фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет уже в 11-й раз. Его организуют московский дом национальностей и департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Свой фестиваль "ПушкинLeto" также открыл Государственный музей Пушкина, который продлится все лето.