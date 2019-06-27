Исследование: загруженность дорог в Московском регионе в 2018 году снизилась до 56%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общий уровень загруженности дорог Москвы и Подмосковья в 2018 году снизился с 57% до 56%. Об этом говорится в ежегодном отчете нидерландской компании Tom Tom Traffic Index ("Том Том Трафик Индекс"), которая анализирует дорожно-транспортную ситуацию в 403 городах 56 стран мира.

"Tom Tom сообщает, что дорожная ситуация в Московской агломерации улучшается. По информации компании, в 2018 году общий уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57% до 56% по сравнению с предыдущим годом, а загруженность автомагистралей упала на 4%", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что в 2018 году поменялся подход к расчету рейтинга в столичном регионе: ранее компания считала уровень загруженности на улично-дорожной сети только внутри Москвы. Показатель для Москвы в 2017 году составил 43%, что было на 1% лучше аналогичного показателя 2016 года. Теперь же компания учитывает улично-дорожную сеть всей агломерации, включая дороги Московской области, так как большое количество автомобилей, передвигающихся по Москве, приезжают из-за МКАД. Также растет число маятниковой миграции, границы перемещений автомобилей сильно размыты.

"В целом, в мире уровень пробок растет. Поэтому отрадно видеть снижение загруженности в агломерациях, таких как Московская, несмотря на то, что ее экономический уровень высок. Это говорит о применении властями активного и инновационного подхода по снижению пробок. Мы видим огромные усилия, которые транспортные органы власти направляют на решение этой проблемы уже более 10 лет: они прямо решают вопрос с пробками, придерживаясь для этого мульмимодального и технологичного подхода", - отметил вице-президент по дорожному движению компании Ральф-Петер Шафер, слова которого приводятся в релизе. По его словам, на фоне мирового роста пробок в регионе заметна устойчивая тенденция на снижение загруженности и рост скорости трафика.

В исследовании также отмечается, что с 2017 по 2018 год уровень загруженности Садового кольца в Москве снизился на 12-16%.