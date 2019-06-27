Граждане Белоруссии и Киргизии чаще других иностранцев скачивают приложение "Метро Москвы"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Метрополитен определил топ-5 стран, жители которых чаще других скачивают мобильное приложение "Метро Москвы". Наибольший интерес к нему проявляют владельцы смартфонов из Белоруссии, Киргизии, Украины, США и Узбекистана, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

"Наибольший интерес наше приложение вызывает у жителей Белоруссии, с 2017 года, с тех пор как заработало приложение, жители этой страны скачали его более 120 тыс. раз. Далее идут граждане Киргизии - 118 тыс., Украины - 113 тыс., США - 98 тыс. и Узбекистана - 82 тыс.", - сказал собеседник агентства.

По его словам, количество скачиваний приложения в этих странах составляет почти четверть от общего количества загрузок "Метро Москвы". Иностранцы находят приложение в Google Play и AppStore, когда собираются посетить столицу.

"Программу оценивают на 4,5-4,8 балла из пяти за широкий функционал. В приложении можно построить оптимальный маршрут между любыми точками города с учетом метро и наземного транспорта. Push-уведомления помогают быть в курсе изменений режима работы станций и узнавать самые актуальные новости о работе метрополитена. Здесь также можно оплатить проезд с помощью платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay и банковской карты, а также записать льготный абонемент на социальные карты для проезда в метро и наземном транспорте", - добавили в пресс-службе.

Мобильное приложение "Метро Москвы" стало доступно для пользователей в 2017 году. Сейчас общее количество скачиваний превышает 2,2 млн. Из них порядка 1,2 млн - пользователи устройств на базе iOS, и более миллиона - смартфоны и планшеты на Android.