Сумму малых закупок на портале поставщиков увеличат до 300 тыс. с 1 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сумма, на которую могут быть проведены закупки малого объема через московский портал поставщиков, будет увеличена со 100 до 300 тыс. рублей с 1 июля, сообщила в четверг пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

"Поставщики, активно работающие на портале, получат больше возможностей. Пороговое значение в 100 тыс. рублей сегодня не соответствует реалиям рынка. Не исключено, что факт повышения ценовой планки до 300 тыс. рублей привлечет новых представителей бизнеса на портал, которые ранее не рассматривали интернет-ресурс в качестве инструмента для работы с заказчиками бюджетных учреждений", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении уточняется, что данные меры обусловлены вступающими с 1 июля в силу изменений в 44-й федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Годовой объем малых закупок организации остается прежним: он не может превышать 2 млн рублей или 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен быть выше 50 млн рублей. Ежедневно на портале поставщиков проводятся порядка 500 котировочных сессий, а участвуют в них в среднем от пяти до семи поставщиков", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.