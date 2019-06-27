В Москве отреставрируют церковь XVII века в Брюсовом переулке

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Объект культурного наследия федерального значения - храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, который расположен в Брюсовом переулке в Москве, планируется отреставрировать. Работы могут начаться через два года, сообщила в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"Специалистам предстоит провести комплексные научные исследования состояния храма и трапезной. И на основании этого определить, что именно, каким образом и в какие сроки необходимо отреставрировать", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что эксперты изучат историко-архивные и библиографические данные и опишут инженерно-технические особенности здания, будущие архитектурные и конструктивные решения. На эти работы подрядчику отводится около двух лет.

В пресс-службе отметили, что также по программе городских субсидий в ближайшее время начнется реставрация колокольни храма. В ходе работ будут приведены в порядок ее фасады, кирпичная кладка стен, лепной декор.

В марте завершилась реставрация интерьеров и росписей храма, которая была проведена за счет бюджета города.

Деревянный храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке был впервые отмечен на Петровом плане Москвы 1596-1598 годов. В 1629 году во время московского пожара он сгорел, после чего началось возведение его каменной версии. Трапезная и колокольня храма были перестроены в 1816-1820 годах. В храме находится одна из известных московских святынь - икона Богоматери "Взыскание погибших".