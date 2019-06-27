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Два птенца южноафриканских пингвинов появились в Московском зоопарке

Пингвинят планируется выпустить в общий вольер на следующей неделе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Два птенца вылупились у пары южноафриканских пингвинов Московского зоопарка. Как сообщается в четверг на странице зоосада в Facebook, птенцов постепенно готовят к переезду в общий вольер.

"Старший из них появился на свет 7 апреля, младший на два дня позже. Малыши были выкормлены специалистами нашего зоопарка вручную, и совсем скоро их ждет воссоединение с сородичами. Птенцы получили имена Роббен (в честь одноименного острова, расположенного неподалеку от берегов Южной Африки) и Нельсон (в честь великого Нельсона Манделы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роббен и Нельсон недавно перелиняли, сменив пух на оперение для плавания, и под контролем орнитологов научились правильно выпрыгивать из воды на берег. Пингвинят планируется выпустить в общий вольер, где живут как южноафриканские пингвины, так и пингвины Гумбольдта, на следующей неделе.

 

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