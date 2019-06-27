Мосгоризбирком и столичная Общественная палата будут сотрудничать на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком в четверг подписал соглашение со столичной Общественной палатой о контроле и наблюдении за выборами в Мосгордуму, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября. Подписи под документом поставили председатель комиссии Валентин Горбунов и председатель палаты Константин Ремчуков.

"Сегодня мы наделяем столичную Общественную палату очередным серьезным инструментом для реализации контроля. Это уникальное соглашение, оно позволит нам усовершенствовать процесс проверки подписей, которые собирают кандидаты-самовыдвиженцы в Мосгордуму, и сделать этот процесс более прозрачным", - сказал Ремчуков. По его мнению, "это повысит уровень доверия москвичей". "Уверен, что Общественная палата Москвы и Мосгоризбирком проведут совместную работу успешно", - подчеркнул Ремчуков.

В сопроводительных материалах к соглашению уточняется, что оно позволит членам столичной Общественной палаты принимать участие в мероприятиях и заседаниях Мосгоризбиркома, связанных с подготовкой и проведением эксперимента по электронному голосованию, в заседаниях по вопросам регистрации кандидатов, обмениваться информацией по решению окружных избирательных комиссий.

Выборы в Мосгордуму пройдут по 45 одномандатным округам.