Новое пешеходное пространство появится у Патриаршего моста в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Москвы намерены создать новую пешеходную зону с культурным центром и амфитеатрами между Берсеневской и Якиманской набережными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на своей странице в Twitter.
"Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными. Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде", - написал он.
Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными. Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде. pic.twitter.com/hEAnuAScIq— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Овчинниковскую и Озерковскую набережные в Москве благоустроят до октября 2019 года. Там проведут работы по обустройству освещения, новых тротуаров, высадке деревьев, созданию детских и спортивных площадок.