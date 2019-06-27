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Новое пешеходное пространство появится у Патриаршего моста в Москве

Предполагается, что будут созданы культурный центр, амфитеатры, лестница и лифты для спуска к воде

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Москвы намерены создать новую пешеходную зону с культурным центром и амфитеатрами между Берсеневской и Якиманской набережными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на своей странице в Twitter.

"Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными. Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде", - написал он.

Ранее сообщалось, что Овчинниковскую и Озерковскую набережные в Москве благоустроят до октября 2019 года. Там проведут работы по обустройству освещения, новых тротуаров, высадке деревьев, созданию детских и спортивных площадок.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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