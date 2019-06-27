Рекордное число школьников Москвы стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Школьники столицы получили рекордные 944 диплома за победу или призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году. Об этом сообщили журналистам в четверг на пресс-конференции, посвященной завершению 2018/2019 учебного года.

"В этом году московские школьники установили новый рекорд - 944 диплома, 228 школ подготовили победителей и призеров заключительного этапа [Всероссийской олимпиады школьников]", - рассказал директор центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Директор центра отметил, что за период с 2017 по 2019 год московские школы подготовили более 50% всех победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Также увеличилась доля московских учеников среди всех победителей, в 2018 году этот показатель был равен 50,7%, а в 2019 практически достиг 55%.

Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим в стране интеллектуальным соревнованием учащихся, которое проводится в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады вправе без экзаменов поступить на любой профильный факультет любого государственного вуза страны на бюджетные места.