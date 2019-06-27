Лекция о скульпторе "Рабочего и колхозницы" Вере Мухиной пройдет на ВДНХ 1 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бесплатная лекция о скульптурной группе "Рабочий и колхозница" и ее авторе Вере Мухиной пройдет на ВДНХ 1 июля - в день 130-летия скульптора, сообщила в четверг пресс-служба выставочного центра.

"На ВДНХ состоится бесплатная лекция "Вера Мухина: до и после "Рабочего и колхозницы" в рамках летней образовательной программы. Павел Нефедов - историк и исследователь ВДНХ, куратор, журналист, автор первого в современной истории "Путеводителя по ВДНХ", в ходе лекции расскажет о судьбе Веры Мухиной, надолго связанной с главной выставкой страны: в центре этой истории - "Рабочий и колхозница", а вокруг - множество других творческих и жизненных событий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лекцию проводит Мосгорнаследие совместно с городским образовательным проектом "Москва глазами инженера".

Монумент был создан для советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, где получил золотую медаль. Сейчас внутри павильона проходят мероприятия летней и зимней образовательных программ ВДНХ, концерты "Музыка на крыше", а также регулярные выставки. В скором времени откроются две экспозиции.