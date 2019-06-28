Московские больницы подготовили более 180 мероприятий в рамках проекта "Входите, открыто!"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бесплатные обследования, консультации и другие мероприятия запланированы в столице в июле проектом "Входите, открыто!". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В больницах в июле пройдут традиционные дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!" Департамента здравоохранения Москвы. Москвичи могут пройти бесплатные обследования, получить консультации специалистов, послушать лекции и побывать на экскурсиях в клиниках. На этот раз больницы подготовили более 180 мероприятий", - говорится в сообщении.

Для пар, которые планируют беременность или ждут ребенка, в родильных домах и перинатальных центрах пройдут экскурсии и лекции. Например, в больнице имени Л. А. Ворохобова 3 и 4 июля пройдут лекции "Все о беременности", а 10 и 11 июля в ее филиалах специалисты прочитают лекции "Все о родах".

В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой 3 и 30 июля состоятся лекции для детей и их поведении. Также в программе предусмотрены мероприятия для всех категорий граждан. Например, 5 и 26 июля все желающие смогут прослушать лекцию о профилактике инфаркта и инсульта, а в Боткинской больнице 8 июля пройдет лекция "Сахарный диабет второго типа - растущая эпидемия. Что можно сделать, чтобы избежать сахарного диабета" .