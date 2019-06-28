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МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающихся на Москву дожде и ветре

Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. МЧС предупредило москвичей и жителей Подмосковья о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка министерства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 28 июня в Москве местами ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 12-17 м/с",- сказали в пресс-службе.

В этой связи МЧС по Москве рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующих впереди транспортных средств.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - заключили в МЧС.

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