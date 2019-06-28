Власти Москвы начали благоустройство площади Доллежаля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Работы по комплексному благоустройству начались в Москве на площади Академика Доллежаля и прилегающих улицах - Верхней Красносельской, Лобачика, Малой Красносельской, а также в 5-м и 6-м Красносельских переулках. Там рабочие создадут сквер, расширят тротуары, увеличат число парковочных мест и разобьют газоны, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Пешеходные переходы появятся на всех перекрестках, в местах сложившихся пешеходных связей и у автобусных остановок. Ширина тротуаров увеличится с трех - четырех до трех с половиной - семи метров. При этом количество полос движения останется прежним за счет оптимизации их ширины. Покрытие тротуаров заменят, установят бордюрный камень, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части", - говорится в сообщении.

Также будут установлены новые остановочные павильоны, лавочки, навигационные стелы и фонари. Кроме того, на территории будут разбиты газоны, а рядом с Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники имени Н.А. Доллежаля благоустроят детский сквер и заменят покрытие на площади перед станцией метро "Красносельская".

При разработке проекта благоустройства были учтены пожелания местных жителей. В частности, горожане высказались за устройство парковок. Количество парковочных мест на улицах в ходе благоустройства будет увеличено со 194 до 211, большинство из них появится в парковочных карманах.

Все работы приурочены к 120-летию со дня рождения академика Доллежаля, завершить их планируется до конца 2019 года.