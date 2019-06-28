Из квартиры безработной в Москве украли часы и ювелирные изделия на 4,5 млн рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Неизвестный обокрал квартиру безработной женщины на юге Москвы, похитив часы и ювелирные изделия на 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы главка московской полиции.

"В полицию обратились женщина 1971 года рождения, неработающая. Она сообщила о краже из ее квартиры на ул. Академика Янгеля. Оказалось, что вечером 26 июня неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и украл сейф, в котором находились ювелирные изделия и двое наручных часов. Материальный ущерб составил около 4 млн 500 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).