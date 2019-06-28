В Москве 27 июня выпала пятая часть месячной нормы осадков

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июня, сообщила ТАСС в пятницу главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"В Москве выпало, по данным станции ВДНХ, 17 мм осадков: 15 мм - вчера днем, 2 мм - ночью. В центре города станция Балчуг отметила 16 мм. Норма у нас порядка 75 мм, то есть это - пятая часть, 20%", - сказала Макарова.

По ее словам, в Московской области также отмечаются высокие показатели по количеству осадков. "Назову самые большие цифры: в Шереметьево за этот же период выпало 43 мм, в Клину - 50 мм, в Волоколамске - 48 мм. Были и такого порядка, как в Москве", - добавила главный специалист Гидрометцентра.