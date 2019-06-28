В Москве зафиксировано самое низкое с 1956 года атмосферное давление

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве утром 28 июня. Об этом рассказала ТАСС в пятницу главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Минимум сегодня отметили 728 мм ртутного столба, это ниже предыдущего рекорда на 4 мм. Предыдущий рекорд - это 1956 год, 732 мм ртутного столба", - сообщила она ТАСС.

По словам собеседницы агентства, для летней погоды такое давление не свойственно. "Это связано с активным циклоном, который подошел к нам с запада, утром он находился в районе Москвы, поэтому у нас было низкое давление. Для лета такие значения нехарактерны <…> Все люди это спокойно пережили", - сказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра.