Около 6% избирателей смогут голосовать онлайн на выборах депутатов в Мосгордуму

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 450 тыс. избирателей в трех столичных округах смогут принять участие в онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, сообщается в разделе "Проекты города: электронные выборы на блокчейне" на сайте мэра Москвы.

"Округа, в которых пройдет электронное голосование, выбрали москвичи в проекте "Активный гражданин" из предложенных Общественной палатой Москвы. Таким образом, возможность принять участие в электронном голосовании получили <…> 450 тыс. избирателей в трех округах. Это около 6% от числа московских избирателей", - сообщается на сайте.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил журналистам, что нарушения, которые могут быть допущены в ходе экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах, не повлияют на итоговый результат. По его словам, прогноз по участию в электронном голосовании составляет около 2%, и даже в этих округах аннулирование выборов по участкам не повлияет на итоги выборов по округам.

Для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму были определены избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.