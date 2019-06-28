В Москве 29 июня станет самым холодным днем месяца

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Суббота, 29 июня, станет самым холодным днем июня для Москвы в этом году, об этом ТАСС в пятницу сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Самый холодный день месяца будет завтрашний. Среднесуточная температура будет градусов на пять-шесть ниже нормы. Невозможно будет отличить день от ночи по температуре", - сказал он.

Столбики термометров в столице днем будут показывать 11-13 градусов тепла. Утром и днем ожидаются дожди, вечером их вероятность минимальная. По словам метеоролога, налаживаться погода начнет в воскресенье: днем температура составит 19-21 градус тепла.

Вильфанд отметил, что большая часть осадков, которые идут в регионе с четверга, приходится на окраины Москвы и районы Московской области. В частности, в Шереметьеве выпало 43 мм осадков за последние сутки, в Егорьевске - 50 мм. "В самой Москве выпало существенно меньше осадков, чем в области. Сегодня центр циклона над Москвой, поэтому там облачно и осадки минимальные, облака ходят вокруг Москвы против часовой стрелки", - сказал он, отметив, что это явление можно ассоциировать с явлением "глаз бури", которое бывает при тайфунах - островок спокойствия в центре бушующей непогоды.

Вильфанд прогнозирует, что прохладные последние дни июня не покажут рекордных температурных значений.

Абсолютный минимум температуры наблюдался 29 июня в 1887 году и составил плюс 5,3 градуса ночью, а 30 июня 1879 года - 5 градусов. Самая высокая температура 29 июня отмечалась в Москве в 1898 году - 33,3 градуса, а 30 июня 1917 года - 33,5 градуса. "Мы не прогнозируем, что эти рекорды будут побиты", - сказал Вильфанд.