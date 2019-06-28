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Хорошая погода вернется в Москву 1 июля

Ожидается, что температура поднимется до 24 градусов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Теплая погода вернется в Москву в первый день июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Все резкие изменения в жизни происходят в понедельник. Так вот, с понедельника и погода существенно изменится. Это будет первый день июля. Ночью - без осадков, днем небольшой кратковременный дождь местами и температура - 22-24 градуса тепла", - сказал он.

С четверга в Москве и области существенно похолодало, идут дожди с грозами. По прогнозу, 29 июня станет самым холодным днем месяца - температура не превысит 13 градусов тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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