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Участок Поклонной улицы в Москве станет односторонним

Изменения начнут действовать с 22 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Участок Поклонной улицы в западном административном округе Москвы станет односторонним с 22 июля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"С 22 июля участок Поклонной улицы от дома 4 до улицы 1812 года станет односторонним. Сейчас из-за небольшой ширины улицы (порядка 4 м) возникают трудности при разъезде встречного транспорта", - сообщается на сайте.

Уточняется, что изменение схемы движения позволит решить эту проблему.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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