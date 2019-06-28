Участок Поклонной улицы в Москве станет односторонним

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Участок Поклонной улицы в западном административном округе Москвы станет односторонним с 22 июля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"С 22 июля участок Поклонной улицы от дома 4 до улицы 1812 года станет односторонним. Сейчас из-за небольшой ширины улицы (порядка 4 м) возникают трудности при разъезде встречного транспорта", - сообщается на сайте.

Уточняется, что изменение схемы движения позволит решить эту проблему.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.