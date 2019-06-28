Движение поездов по двум путям ОЖД полностью восстановлено

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение поездов по Ленинградскому направлению Октябрьской железной дороги (ОЖД), где из-за кражи оборудования в пятницу отменены несколько поездов, полностью восстановлено. Об этом сообщается на сайте РЖД.

"В настоящее время стабилизировано движение по двум главным путям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ОЖД продолжают восстановительные работы и предпринимают необходимые меры для полного восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения.

Ранее сообщалось, что 28 июня в районе станции Сходня произошел сбой в движении поездов из-за хищения более 1,5 тыс. м кабеля. По данным ОЖД и РЖД, в результате происшествия было задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва - Санкт-Петербург.