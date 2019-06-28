Власти Москвы организуют онлайн-трансляцию электронного голосования

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Столичные власти планируют устроить онлайн-трансляцию электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, в ходе которой можно будет узнать число открывших электронный бюллетень и количество проголосовавших. Об этом сообщил журналистам в пятницу замруководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко после совместного заседания комиссии по технологиям "Умного города" и комиссии по безопасности Общественной палаты Москвы.

"Онлайн-трансляция электронного голосования будет вестись, мы пока думаем над механизмом - на портале mos.ru или нет, но в любом случае будет сайт, на котором вся статистика будет онлайн видна. Первый тестовый вариант мы покажем, чтобы собрать замечания от коллег", - сказал он.

Костырко пояснил, что, в частности, наблюдатели за электронными выборами смогут увидеть количество проголосовавших и даже число "пришедших" на электронный избирательный участок. "Это те, кто зашли в личный кабинет, авторизовались", - пояснил он. Также на сайте будет представлена информация о численности избирателей, записавшихся на электронные участки. Трансляция будет доступна всем желающим.

Избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное) были утверждены для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.