Автомобилистам Москвы рекомендуют отложить поездки вечером в пятницу из-за непогоды

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москвичей предупредили о затяжных пробках вечером в пятницу из-за длительных дождей. В связи с этим водителям рекомендуют совершать поездки после 22:00 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"По прогнозу синоптиков, до конца дня будет идти дождь. Непогода и ограничение видимости негативно влияют на дорожную ситуацию и приводят к увеличению количества мелких ДТП. Рекомендуем автомобилистам перенести поездки на более позднее время - после 22 часов", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации, автомобилистов просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах. В учреждении напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций.

Основные заторы прогнозируются на Садовом кольце, ТТК и МКАДе, а также на вылетных магистралях по направлению в область.