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Сообщения о минировании Курского вокзала и школы на западе Москвы оказались ложными

Специалисты не обнаружили опасных для жизни предметов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили сообщения об угрозе взрыва на Курском вокзале и в школе на Осеннем бульваре в Москве, взрывных устройств не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оба учреждения были проверены с участием кинологов с собаками. Опасных для жизни предметов там найдено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил о минировании школы по адресу: Осенний бульвар, дом 16, а также Курского вокзала. Из образовательного учреждения из-за этого эвакуировали более 80 человек. На вокзале эвакуация не проводилась.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных бомбах на ряде объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других городах России. Во всех случаях сообщения о минировании проверяли работники оперативных служб, однако опасных для жизни человека предметов нигде не нашли.

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