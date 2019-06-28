Сообщения о минировании Курского вокзала и школы на западе Москвы оказались ложными

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили сообщения об угрозе взрыва на Курском вокзале и в школе на Осеннем бульваре в Москве, взрывных устройств не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оба учреждения были проверены с участием кинологов с собаками. Опасных для жизни предметов там найдено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил о минировании школы по адресу: Осенний бульвар, дом 16, а также Курского вокзала. Из образовательного учреждения из-за этого эвакуировали более 80 человек. На вокзале эвакуация не проводилась.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных бомбах на ряде объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других городах России. Во всех случаях сообщения о минировании проверяли работники оперативных служб, однако опасных для жизни человека предметов нигде не нашли.