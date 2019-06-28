Ремонт Кожуховского тоннеля в Москве завершат к концу августа

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ремонтные работы в Кожуховском автодорожном тоннеле в Москве закончатся к 30 августа, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В Кожуховском тоннеле уже выполнены работы по демонтажу, работы по восстановлению бетонных поверхностей и покраска потолка. Сейчас ведутся работы по облицовке парапетов и стен тоннеля. Работы планируют завершить к 30 августа", - говорится в сообщении.

Ремонт автодорожного транспортного тоннеля начался в мае 2019 года. Он был включен в план мероприятий в рамках городской программы "Развитие транспортной системы на 2012-2020 годы".

Кожуховский тоннель был сдан в эксплуатацию в 2000 году, движение в нем организовано по три полосы в каждую сторону. Протяженность тоннеля - 251,5 м, площадь - 6,4 тыс. кв. м. Работы ведутся в дневное время суток, с перекрытием крайних правых полос.