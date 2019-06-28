Свыше 1 млн пассажиров воспользовались новыми станциями Некрасовской линии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более миллиона человек воспользовались станциями открывшегося в начале июня участка Некрасовской линии московского метро. Самой популярной стала станция "Некрасовка", сообщает в пятницу пресс-служба столичного метрополитена.

"Со дня открытия новых станций Некрасовской линии ими воспользовались более миллиона пассажиров. Больше всего пассажиров начали свой путь на метро от станции "Некрасовка" - более 590 тыс. На втором по популярности месте станция "Лухмановская": ею воспользовались более 192 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станция "Выхино" с момента открытия Некрасовской ветки разгрузилась на вход почти на 24%. Теперь число входящих пассажиров составляет около 91 тыс. вместо прежних 119 тыс. На станции "Лермонтовский проспект" также сократился поток входящих пассажиров - почти на 2,8 тыс. человек.

В пресс-службе напомнили прогноз властей о том, что Таганско-Краснопресненская линия столичного метрополитена разгрузится приблизительно на четверть после полного запуска Некрасовской линии, а также появления пересадок на Большую кольцевую линию (БКЛ) и Московское центральное кольцо. На сегодняшний день поток пассажиров наоборот возрос, добавились порядка 10 тыс. новых пассажиров. Это произошло из-за того, что жители районов, прилегающих к станциям новой Некрасовской линии, переходят с "Косино" на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, и на станции "Выхино", "Рязанский проспект", "Кузьминки", "Текстильщики" и "Волгоградский проспект" приезжают уже более заполненные поезда.

Движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена открылось для пассажиров 3 июня 2019 года, когда заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В полном объеме Некрасовская линия откроется в начале 2020 года. "Некрасовская" станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в столице. На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на БКЛ и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.