Московскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мосгорнаследие согласовало проект комплексной реставрации главного дома городской усадьбы Шубиных, где в начале 1830-х жил декабрист Михаил Орлов, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

"Главный дом городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке, построенный в XIX веке, ждет комплексная реставрация. Департамент культурного наследия города Москвы согласовал проект будущих работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет укреплена кирпичная кладка, на фасадах восстановлен штукатурный слой, приведена в порядок лепнина. По историческим документам специалисты воссоздадут утраченный центральный балкон, заменят оконные блоки и двери. Внутри будет отреставрирована лепнина, паркет, колонны и роспись на потолках.

Отмечается, что двухэтажное здание с мезонином построено в стиле эклектика. Посещали эту усадьбу и поэты Александр Пушкин и Евгений Баратынский.