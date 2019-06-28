МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) перейдет на четырехминутный интервал движения поездов в ноябре. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Тони.

"В этом году мы переходим в ноябре по кольцу (МЦК - прим. ТАСС) на интервал в четыре минуты, это в приросте пропускных способностей - плюс 36%, то есть людям станет комфортно ехать в час пик, населенность поездов упадет", - рассказал Тони.

МЦК - это 54 км пути, по которому курсируют 42 поезда "Ласточка". Для пассажиров действует бесплатная пересадка по маршруту "метро - МЦК - метро" в течение 90 минут. С 1 мая 2017 года на магистрали введен график движения поездов с уменьшенным интервалом попутного следования поездов до пяти минут в часы пик и до десяти минут в остальной период.