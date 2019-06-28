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Движение поездов на Филевской линии приостановлено из-за падения дерева на пути

Инцидент произошел между станциями "Пионерская" и "Филевский парк"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена временно приостановлено из-за падения дерева на пути между станциями "Пионерская" и "Филевский парк". Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"На Филевской линии метро между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет. Движение поездов на участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская".

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