Движение в центре Москвы ограничат до августа для благоустройства улиц

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы для благоустройства улиц будут поэтапно перекрывать движение машин по шести переулками в центре столицы с 30 июня по 5 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, Вспольный переулок будет закрыт для автомобилей с 23:00 30 июня до 23:30 2 июля на участке от Малой Никитской улицы до Гранатного переулка, а затем от Гранатного переулка до улицы Спиридоновка с 23:00 3 июля до 23:30 7 июля. 4 июля с 23:00 будут перекрыты участки Богословского переулка (от Тверского бульвара до Большого Палашевского переулка) и Большого Палашевского переулка (от Малого Палашевского переулка до Большого Козихинского переулка). Их откроют для машин в 23:30 8 июля.

С 23:00 9 июля до 23:30 15 июля машины не смогут проехать по Благовещенскому переулку от Тверской улицы до Ермолаевского переулка. Ермолаевский переулок будут закрывать в три этапа: сначала от Благовещенского переулка до Малой Бронной улицы (с 23:00 16 июля до 23:30 19 июля), затем от Малой Бронной улицы до Малого Патриаршего переулка (с 23:30 19 июля до 23:30 22 июля), потом от Малого Патриаршего переулка до улицы Спиридоновка (с 23:30 22 июля до 23:30 26 июля).

Следующие перекрытия будут на Большом Козихинском переулке, они начнутся на участке от Большой Бронной улицы до Большого Палашевского переулка (с 23:30 26 июля до 22:30 30 июля), затем перейдут на отрезок от Большого Палашевского переулка до Малого Козихинского переулками (с 23:30 30 июля до 23:30 2 августа), а потом - от Малого Козихинского переулка до Ермолаевского переулка (с 23:30 2 августа до 23:30 5 августа).