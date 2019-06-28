Воспитанникам детдома из Азербайджана устроили экскурсию на ВДНХ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы организовали экскурсию по ВДНХ для группы воспитанников детского дома из Азербайджана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба выставочного центра.

"28 июня в рамках международной благотворительной программы Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы юные гости из Азербайджана - воспитанники детского дома №1 посетили ВДНХ. Ребята погуляли по Центральной аллее, сделали памятные фото у фонтана "Дружба народов" и павильона №14 "Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики" и посетили "Москвариум", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в "Москвариуме" дети познакомились с флорой и фауной Мирового океана, покормили японских карпов, смогли посмотреть на открытую тренировку байкальских нерп и подводное шоу-кормление акул. Кроме того, гости посетили уникальный мюзикл на воде "Сон в летнюю ночь" с участием дельфинов, моржей, морских львов и косаток.

"Дети прилетели из Азербайджана, из города Баку. Азербайджанские дети приезжают в Москву уже четвертый год, наш центр проводит такую акцию "детской дипломатии": если политики не могут сделать так, чтобы был мир во всем мире, то, я думаю, что дети должны понять, что все народы братские и все должны быть вместе", - приводятся в сообщении слова директора Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом" Вадим Меньшов.