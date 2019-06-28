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МЧС распространило экстренное сообщение о дожде и ветре в Москве

Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Дождь и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве с сохранением до утра 29 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 00:00 мск до 10:00 мск 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями столичный главк МЧС рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, а автомобилистам - соблюдать правила дорожного движения.

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