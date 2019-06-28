Садовое кольцо и набережные в Москве частично перекроют из-за велоночи 30 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Садовое кольцо от Зубовского бульвара до разворота в районе улицы Новый Арбат, а также Проточный переулок, Смоленская набережная и Краснопресненская набережная (до д. 10) будут перекрыты 30 июня с 00:20 до 00:50 из-за фестиваля "XII Московская международная велоночь". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Затем с 00:57 до 01:15 будут закрыты для машин улица 1905 года, разворот под Краснопресненским путепроводом и улица Сергея Макеева (до Ваганьковского кладбища). С 01:25 до 01:55 перекроют Ходынскую улицу, улицу Пресненский Вал, улицу Грузинский Вал, площадь Тверская Застава, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, Тверскую улицу, Благовещенский переулок, Ермолаевский переулок, аллею Архитектора Шехтеля, Большую Садовую улицу (до д.10).

С 02:02 до 02:15 фестиваль перейдет на Садовую-Триумфальную, Садовую-Каретную и Садовую-Самотечную (до д. 20к1) улицы. С 02:22 до 02:30 перекроют Садовую-Сухаревскую улицу до Большой Сухаревской площади, с 02:37 до 02:50 - Садовую-Спасскую улицу и Мясницкую улицу до д. 39 стр. 1. Затем с 02:57 до 03:15 будут перекрыты Мясницкая улица, Лубянская площадь, Новая площадь, Старая площадь (до Славянской площади).

С 03:22 до 03:40 для машин закроют Китайгородский проезд, Москворецкую набережную, Кремлевскую набережную, Пречистенскую набережную, Соймоновский проезд и площадь Пречистенские Ворота. Завершающий участок - улица Остоженке до Музея Москвы к Зубовскому бульвару д. 2, этот отрезок будет перекрыт с 03:47 до 04:00.

Московская велоночь - это международный историко-развлекательный фестиваль. Он проводится ежегодно с 2007 года. В этом году помимо традиционного заезда в нескольких точках маршрута будут организованы лекции и перформансы, основной площадкой станет Музей Москвы. Мероприятия пройдут в ночь с 29 на 30 июня. Тема XII фестиваля - "Все призраки Москвы", он будет посвящен 232-летию со дня рождения Антония Погорельского - русского фэнтезиста.