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В Москве злоумышленник похитил более 3 млн рублей из салона связи

Инцидент произошел в районе Китай-город

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 3 млн рублей похитил неизвестный в результате разбойного нападения на салон сотовой связи в районе Китай-город в центре Москвы. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции.

"Инцидент произошел по адресу: Москва, улица Маросейка, дом 9. В салон сотовой связи вошел неизвестный, пригрозил продавцу, завел ее в подсобное помещение, связал, после чего похитил из кассы 3 млн 177 тыс. рублей", - сказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").

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