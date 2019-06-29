В Москве злоумышленник похитил более 3 млн рублей из салона связи

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 3 млн рублей похитил неизвестный в результате разбойного нападения на салон сотовой связи в районе Китай-город в центре Москвы. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции.

"Инцидент произошел по адресу: Москва, улица Маросейка, дом 9. В салон сотовой связи вошел неизвестный, пригрозил продавцу, завел ее в подсобное помещение, связал, после чего похитил из кассы 3 млн 177 тыс. рублей", - сказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").