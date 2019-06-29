Запланированная в Москве на 30 июня велоночь пройдет без перекрытий улиц

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фестиваль "XII Московская международная велоночь", запланированный на 30 июня, пройдет без перекрытий улиц и набережных. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"XII Московская международная велоночь пройдет без перекрытий улиц. Ранее размещенная информация о закрытии движения в центре более не актуальна", - говорится в сообщении.

Планировалось, что ряд улиц, в том числе, участок Садового кольца, улица 1905 года, Пресненский Вал, Грузинский Вал, площадь Тверская Застава, 1-я Тверская-Ямская улица, Тверская улица, Новая площадь, Старая площадь, Благовещенский переулок, Кремлевская набережная, Смоленская набережная и Краснопресненская набережная будут перекрыты в разное время 30 июня.

Историко-развлекательный фестиваль проводится ежегодно с 2007 года. В этом году помимо традиционного заезда в нескольких точках маршрута будут организованы лекции и перформансы, основной площадкой станет Музей Москвы. Мероприятия пройдут в ночь с 29 на 30 июня. Тема XII фестиваля - "Все призраки Москвы", он будет посвящен 232-летию со дня рождения Антония Погорельского - русского писателя-фантаста.