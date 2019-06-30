Московский зоопарк запускает трансляцию из вольера больших панд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Онлайн-трансляция с 1 июля начинается из вольеров больших панд, которых в конце апреля из Китая привезли в Московский зоопарк. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд. Прямая трансляция из павильона "Фауна Китая", в котором обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Диндин, начинается 1 июля", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, камеры будут работать круглосуточно, зрители смогут увидеть сеансы кормления панд, а также игры и тренинги животных с персоналом. Трансляция доступна в специальном разделе на сайте Московского зоопарка. Кроме того, на портале зоосада с 1 июля начинается трансляция из вольеров кустарниковых собак и гривистых волков.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Договоренность о передаче Китаем России панд Жуи и Диндин была достигнута во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась в Москве 5 июня, ее посетили российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин.

Цель передачи панд - 15-летнее совместное исследование путей сохранения животных и способов их возвращения в дикую природу. Для этого необходимо знать, в частности, как адаптировать их рацион, обеспечить возможность размножения и помочь им бороться с болезнями.