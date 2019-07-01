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Из квартиры в Северном Бутове в Москве украдено 5 млн рублей

С заявлением о краже в полицию обратился неработающий гражданин 1967 года рождения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Злоумышленники украли 5 млн рублей из квартиры на улице Грина в районе Северное Бутово в Москве. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы московской полиции.

"Ночью 30 июня в полицию обратился неработающий 1967 года рождения и заявил о краже из его квартиры на улице Грина. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестные проникли в квартиру по указанному адресу, совершили кражу денег в размере 5 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

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