Из квартиры в Северном Бутове в Москве украдено 5 млн рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Злоумышленники украли 5 млн рублей из квартиры на улице Грина в районе Северное Бутово в Москве. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы московской полиции.

"Ночью 30 июня в полицию обратился неработающий 1967 года рождения и заявил о краже из его квартиры на улице Грина. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестные проникли в квартиру по указанному адресу, совершили кражу денег в размере 5 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.

По факту случившегося начата доследственная проверка.