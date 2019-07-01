Более 70% опрошенных пассажиров метро Москвы и Петербурга ходят в театры

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 70% опрошенных пассажиров метро в Москве и Санкт-Петербурге периодически ходят в театры, при этом почти каждый третий признался, что однажды засыпал на представлении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "МаксимаТелеком", которая обеспечивает сеть Wi-Fi в метро.

Компания в честь Года театра в России провела исследование театральных предпочтений пользователей сети Wi-Fi. В ходе публичных опросов получено около 1,7 млн ответов пассажиров.

"Театр посещают более 70% опрошенных пассажиров метро. Регулярно посещают театр лишь 8% опрошенных - они делают это раз в месяц. Зато 29% респондентов не ходят в театр вовсе. Четверть опрошенных сообщили, что ходят в театр раз в несколько лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным жанром театральных постановок пассажиры метро назвали классический спектакль (45%), на втором месте мюзикл - его отметили 24%, еще 15% опрошенных любят слушать оперу. Более 39% пассажиров уверены, что ходить в театр интереснее с друзьями, примерно столько же (37%) предпочитают проводить время в театре со своей второй половинкой.

Кроме того, опрос показал, что большинство зрителей (66%) готовятся к походу в театр - надевают платья или костюмы, а 18% не задумываются о выборе одежды. Некоторые пользователи дали оригинальные ответы, рассказав, что ходят в театр в гавайской рубахе, килте, костюме пингвина, пиратском камзоле, рясе или пижаме.

"Наибольший интерес у пассажиров вызвал вопрос: "Засыпали ли вы когда-нибудь в театре?" В опросе приняло участие более 300 тыс. пользователей сети MT_FREE. Прикорнуть во время спектакля получается у 32% зрителей", - отметили в пресс-службе.

Также выяснилось, что во время представления каждый третий пользователь забывает или не хочет выключать звук в мобильном телефоне, остальные же 66% пассажиров ставят свои смартфоны в беззвучный режим.